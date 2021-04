Fortaleza vence Bahia e se classifica ao mata-mata da Copa do Nordeste; veja como foi o jogo

O Fortaleza venceu o Bahia e avançou ao mata-mata da Copa do Nordeste. A partida da classificação ocorreu neste sábado (3), com triunfo por 2 a 1 na Arena Castelão, pela 7ª rodada da fase de grupos. Os gols cearenses foram de Jussa e David - Gilberto descontou.

Com o resultado, a equipe se mantém na liderança da Chave B, com 14 pontos. O próximo compromisso é terça (6) diante do Ypiranga-RS. O duelo será no mesmo estádio, às 21h30, pela 2ª etapa da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

No torneio regional, tem pela frente o Confiança, fora de casa. O Bahia, em 3º na Chave A, com 10, define vaga com o ABC em Pituaçu/BA. Os confrontos ocorrem sábado (10), às 16h.

Primeiro tempo

Legenda: O Fortaleza abriu o placar contra o Bahia com Jussa, em assistência de Matheus Vargas Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza iniciou a partida com novidades entre os titulares: o zagueiro João Paulo recebeu chance, e o lateral direito Daniel Guedes estreou. No esquema 4-3-3, o time assustou logo aos 2 minutos, em cabeceio de David defendido pelo goleiro Douglas.

A chance externou a objetividade tricolor. Com a bola, buscou acelerar para conseguir oportunidades de finalização. O Bahia tinha um trabalho mais cadenciado, com muita troca de passe, mas esbarrava no sistema defensivo cearense.

Na estratégia, o Leão levou vantagem e abriu o placar aos 24. Matheus Vargas recebeu na entrada da área e ajeitou para Jussa finalizar sem chances. O placar parcial não foi mantido por uma erro de posicionamento aos 44, quando Gilberto recebeu lançamento e deixou tudo igual: 1 a 1.

Segundo tempo

Legenda: Fortaleza e Bahia protagonizaram uma partida equilibrada na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo, o Fortaleza fez pressão e criou muitas oportunidades. Até os 10, teve chance de marcar com Robson, duas vezes, Wellington Paulista e Matheus Vargas - principalmente em avanços no contra-ataque.

O Bahia tinha dificuldade para superar as linhas defensivas dos donos da casa. Com mais volume, o Leão conseguiu o desempate aos 14. Robson fez lançamento para David, que venceu Nino Paraíba na força e bateu forte: 2 a 1.

No avanço do tempo, o técnico Enderson Moreira concedeu oportunidades para Pikachu, Coutinho e Felipe. A renovação do plantel conseguiu segurar a pressão do tricolor baiano, garantindo a primeira vitória da equipe diante do rival na Copa do Nordeste.

Ficha técnica

Fortaleza 2x1 Bahia

Competição: Copa do Nordeste - 1ª fase

Data: 03/04/2021

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Jussa aos 24´/1º T (1-0), Gilberto aos 44´/1º T (1-1) e David aos 14´/2º T (2-1)

Cartões amarelos: Jussa (F), David (F), Matheus Vargas (F), Matheus Bahia (B), Juninho Capixaba (B), Lucas Fonseca (B), Daniel (B) e Gilberto (B).

Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes (Tinga), João Paulo, Quintero e Carlinhos; Matheus Jussa, Éderson e Matheus Vargas (Felipe); David (Pikachu), Robson (Romarinho) e Wellington Paulista (Coutinho). Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Daniel (Gabriel Novaes), Patrick (Galdezani) e Edson (Thaciano); Rossi (Alesson), Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.