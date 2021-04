Fortaleza vence CSA na Arena Castelão e avança à semifinal da Copa do Nordeste

O Fortaleza está na semifinal da Copa do Nordeste pelo terceiro ano consecutivo. Neste sábado (17), o Tricolor venceu o CSA/AL por 2 a 1, na Arena Castelão. David e Bruno Melo marcaram os gols do Leão, enquanto Dellatorre, de pênalti, descontou para os alagoanos.

Na semifinal, o Fortaleza enfrentará o Bahia, também em jogo único, na Arena Castelão. Data e horário serão divulgados posteriormente pela CBF.

Primeiro tempo

Fortaleza e CSA protagonizaram um jogo movimentado na primeira etapa. Logo no início, Dellatorre recebeu livre na entrada da área e arriscou, para a boa defesa de Felipe Alves. O arqueiro tricolor viria, ainda, outra chegada com perigo da equipe alagoana, dessa vez com Marco Túlio, que mandou por cima do gol adversário.

Com a pressão inicial do CSA, o Fortaleza mantinha as jogadas em contra-ataque como o trunfo para surpreender e chegar ao gol, no entanto, sem resultado. Com uma forte marcação, a equipe comandada por Mozart neutralizava as investidas do Tricolor do Pici.

Se por baixo não conseguia chegar ao gol, David aproveitou a cobrança de escanteio de Daniel Guedes para estufar as redes de Darley. Após cobrança do lateral-direito, Wanderson cabeceou forte, o arqueiro defendeu e o atacante tricolor empurrou para abrir o marcador.

Em desvantagem no placar, o CSA partiu para o ataque. Aos 25 minutos, Dellatorre é lançado na área, ganha de Wanderson e é derrubado. O árbitro assinala pênalti, mas o bandeirinha marca impedimento. No VAR, a arbitragem confirma a irregularidade do atacante do Azulão.

A equipe Tricolor quase chegou ao segundo gol em um lance inusitado. O volante Éderson tentou o cruzamento para a área, mas a bola ganhou caminho do gol e acertou o travessão de Darley. Na sequência do lance, Robson mandou para tiro de meta.

O jogo se encaminhava para o seu final, até que um erro comprometeu o resultado parcial do Fortaleza. Aos 40 minutos, Yago Pikachu derrubou Vitor Costa e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Dellatorre empatou a partida. Com o empate no placar, as equipes administraram o resultado até o apito final.

Legenda: David chegou ao segundo gol na Copa do Nordeste Foto: Kid Junior/SVM

Segundo tempo

A segunda etapa começou com pressão do Fortaleza. Logo aos 6 minutos, o Tricolor do Pici chegou duas vezes levando perigo ao gol de Darley. Primeiro com Robson, após cruzamento de Wellington Paulista, o atacante mandou por cima do gol. Na sequência, David tabelou com Matheus Vargas e tirou tinta da trave.

Wellington Paulista foi quem teve a melhor oportunidade do Fortaleza na etapa final. Aos 13 minutos, o centroavante tricolor recebeu um presente de Darley, mas mandou por cima do gol adversário.

O gol perdido, no entanto, não fez falta. Aos 21 minutos, Robson cobrou falta na medida para Bruno Melo testar para o fundo das redes, ampliando o marcador para o Fortaleza.

Necessitando empatar a partida para levar aos pênaltis e seguir vivo na briga por disputar a semifinal, o CSA se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio aéreo imposto pelo Tricolor do Pici, e não conseguiu chegar ao gol.

Legenda: Bruno Melo marcou o 2° gol do Fortaleza na partida Foto: Kid Junior/SVM

Próximo adversário

Classificado à semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrenta o Bahia. O duelo, também em jogo único, acontecerá na Arena Castelão. Data e horário serão divulgados posteriormente pela CBF.