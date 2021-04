Ceará x Jorge Wilstermann: veja escalação, horário e o que está em jogo na estreia da Sul-Americana

Chegou o dia que os alvinegros tanto esperavam. A quarta-feira (21) presenteará torcedores, jogadores, funcionários, membros da comissão técnica e da diretoria do Ceará com a tão aguardada estreia na Copa Sul-Americana. O duelo contra o Jorge Wilstermann, às 19h15, é mais que um jogo de 90 minutos e que vale três pontos. Representa, na verdade, a escrita de mais um importante capítulo na história centenária do Vovô, que vive um dos melhores momentos nos seus quase 107 anos.

O confronto contra os bolivianos simboliza o crescimento que o Vovô tem demonstrado no cenário nacional e internacional. Além disso, é também a oportunidade de iniciar com pé direito uma disputa que será extremamente acirrada.

Em novo formato, sem eliminatórias desde o início, a Sul-Americana será disputada pela primeira vez em fase de grupos. Na Chave C, o Ceará está ao lado ainda de Arsenal de Sarandí, da Argentina, e do também boliviano Bolívar, eliminado da pré-Libertadores. Somente um time avança de fase.

Todo jogo é confronto direto, e sem margem para erros. Por isso, é fundamental deixar a ansiedade da estreia de lado para garantir os três pontos na largada.

"Começar uma competição internacional com vitória é importante para dar confiança ao grupo. Estamos trabalhando forte, não só para esse primeiro jogo da Sul-Americana, mas para todos que a gente vai enfrentar. Temos que focar ao máximo para começar com o pé direito", disse o atacante colombiano Steven Mendoza, em entrevista coletiva pré-jogo.

Vizeu pode aparecer

Legenda: Felipe Vizeu está pedindo passagem no ataque do Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Uma das maiores máximas do futebol pode não valer para o Ceará no duelo de hoje. O Alvinegro vive ótimo momento, com sete jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias consecutivas, tendo marcado 12 gols e não sofrido nenhum nestes últimos jogos. Porém, há a possibilidade de o técnico Guto Ferreira realizar uma mudança na equipe.

No comando do ataque, Felipe Vizeu vive ótima fase, com três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos. O camisa 11, que já foi artilheiro da Copa Sul-Americana em 2017, pelo Flamengo, tem boas chances de ganhar a vaga de Cléber e iniciar como titular.

Foto: Fabiane de Paula

No meio de campo, a expectativa é pelo retorno do volante Oliveira, que foi poupado do duelo contra o Sampaio Corrêa por desconforto muscular.

Além dele, o volante Fernando Sobral e os atacantes João Victor e Jael já retornaram aos treinos e deverão ser relacionados como opções no banco de reservas.

Jorge Wilstermann pressionado

Legenda: Jorge Wilstermann avançou para a fase de grupos após uma etapa de mata-mata Foto: divulgação / Conmebol

Oponente do Ceará na estreia da Sula, o Jorge Wilstermann não vive boa fase, já que perdeu três dos quatro primeiros jogos do Campeonato Boliviano e tem o treinador Mauricio Soria pressionado no cargo. Na última partida, acabou perdendo o clássico para o The Strongest por 3 a 0.

A defesa é o setor mais frágil da equipe boliviana, que sofreu 11 gols nos últimos seis jogos, com média de praticamente dois por partida. Por outro lado, o grande destaque é o centroavante Humberto Osório, que marcou quatro gols neste início de temporada e é o principal goleador da equipe.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 1ª rodada - Fase de Grupos

Data: 21/04/2021

Horário: 19h15

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Nicolas Gamboa (Chile)

Transmissão: Rádio Verdinha, Tempo Real no Diário do Nordeste

Ceará: Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira (Pedro Naressi); Vina, Lima e Mendoza; Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira

Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira (Pedro Naressi); Vina, Lima e Mendoza; Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira Jorge Wilstermann: Sandy; Meleán, Coimbra, Echeverría e Fernández (Lizio ou Reyes); Morales, Villarroel, Patito Rodríguez e Chávez; Serginho e Osório. Técnico: Mauricio Soria