Adversário do Ceará na Sul-Americana, Jorge Wilstermman é goleado em clássico com torcida

O primeiro adversário do Ceará no grupo C da Copa Sul-Americana, o Jorge Wilstermann não vive boa fase na competição nacional.

Jogando no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, com presença de público, ontem, a equipe "Roja" foi duramente derrotada pelo seu principal rival histórico, o The Strongest, por 3 a 0. Reinoso, Vaca e Almanza fizeram os gols do Tigre boliviano.

Com o resultado, o rival do Ceará na Sula vive momentos tensos na Liga Boliviana. Entre 16 times, é o 14º colocado, com quatro partidas disputadas. Apenas o último colocado é rebaixado. O 15º disputa uma eliminatória para escapar do descenço.

Pode torcida?

O jogo entre The Strongest e Jorge Wilstermann contou com presença de público, que já está liberado para frequentar estádios na Bolívia. No entanto, a liberação ainda não ocorreu para torneios da Conmebol, portanto Ceará não terá mais um adversário em Cochabamba.

