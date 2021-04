Rival do Ceará na Sul-Americana, Arsenal de Sarandí conquista 1ª vitória no Campeonato Argentino

Um dos rivais do Ceará na Copa Sul-Americana, o Arsenal de Sarandí conquistou a primeira vitória na atual edição do Campeonato Argentino. Lanterna do torneio, a equipe mostrou poder de reação e venceu, neste domingo (11), o Godoy Cruz por 3 a 2.

>Veja tudo sobre o grupo e adversários do Ceará na Sul-Americana

Veja os gols da partida

Fora de casa, no estádio Feliciano Gambarte, o time de Avellaneda abriu o placar com Jesús Soraire, em arremate da intermediária aos 20. Apesar da pressão, conseguiu sustentar o resultado parcial.

Na volta do intervalo, Ezequiel Bullaude deixou tudo igual. Com mais volume, o Godoy foi surpreendido novamente, agora por Albertengo deixando os visitantes na frente. Arse até empatou no fim, mas Bruno Sepúlveda garantiu o triunfo.

Em números gerais, o Arsenal de Sarandí mostrou objetividade para concluir as jogadas. No esquema 4-4-2, venceu com menos posse de bola (65% x 35%) e finalizações (22 x 12).

Na tabela, segue na última posição. Em oito partidas, soma agora um triunfo, dois empates e seis derrotas - conseguiu cinco pontos. O Godoy está em 10º, com 11. Vale ressaltar que o Campeonato Argentino tem etapas e a 1ª fase organiza os clubes em dois grupos, cada um com 13 participantes.

Grupo do Ceará

O Ceará está no Grupo C da Copa Sul-Americana de 2021. Após sorteio da Conmebol, o Vovô ficou na chave com Arsenal de Sarandí-ARG, Jorge Wilstermann-BOL e o eliminado do confronto entre Bolívar-BOL e Junior Barranquilla-COL, pela pré-Libertadores.

No regulamento, apenas uma equipe da chave avança ao mata-mata. Os jogos da fase de grupos serão com rodadas de ida e volta.

Leia mais Jogada Adversário do Ceará na Sul-Americana, Jorge Wilstermman é goleado em clássico com torcida