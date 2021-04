Torcida do Ceará monta mosaico em espanhol no Castelão para a estreia na Sul-Americana

A torcida do Ceará preparou um mosaico especial para celebrar a estreia do clube na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (21), diante do Jorge Wilsterman, da Bolívia, às 19h15, na Arena Castelão.

A maior torcida organizada do Vovô montou na arquibancada do estádio um mosaico em espanhol com a frase “Tu gloria és luchar”, alusiva aos hino do clube, que versa: “Ceará, tua glória é lutar”.

No momento em que a torcida não pode comparecer ao estádio devido aos protocolos de Covid-19, o torcedor do Ceará mostra criatividade e apoio ao time do coração em um momento importante.

Retorno

O Vozão está no grupo C da Copa Sul-Americana, com Jorge Wilstermann, Arsenal de Sarandí e Bolívar.

O Vovô retorna à competição continental após 20 anos. Em 2011, o Alvinegro enfrentou o São Paulo na 1ª Fase e foi eliminado com uma vitória no PV por 2 a 1 e uma derrota por 3 a 0 no Morumbi.

Será a 3ª vez que o Vozão disputará uma competição sul-americana. A primeira foi em 1995, pela Conmebol, percursora da Sul-Americana, sendo eliminado na 1ª Fase pelo Corinthians nos pênaltis após empates em 1 a 1 no Castelão e 2 a 2 no Pacaembu.