Tratamento, recuperação e Covid: Ceará justifica 6 ausências na estreia na Sul-Americana

O Ceará conta com 6 desfalques importantes para sua estreia na Sul-Americana diante do Jorge Wilstermann hoje no Castelão. O Alvinegro divulgou oficialmente que jogadores importantes não foram relacionados.

Confira o boletim:

Fabinho e Wiliam Oliveira seguem em tratamento por conta de inflamação no joelho.

Oliveira: recuperado de lesão muscular, se reintegra ao restante do grupo amanhã.

Felipe Silva: positivado em teste de Covid-19. Segue em isolamento.

Outras ausências

Já o volante Fernando Sobral e o atacante Jael se recondicionam fisicamente. O primeiro por recuperação de Covid-19 e o centroavante ao se recuperar de lesão