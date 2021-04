Bolivar vence Arsenal, mas Ceará fecha rodada na liderança do grupo C da Sula

O Bolívar venceu o Arsenal de Sarandí, da Argentina, por 2 a 1 em casa, no estádio Hernando Siles, em La Paz, no complemento da 1ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O time boliviano chegou a estar vencendo por 2 a 0 com gols de Fernandéz e Saveedra, mas os argentinos diminuiram nos acréscimos com gol de Bottinelli.

Com o resultado, o Ceará se manteve líder do grupo, já que no dia anterior venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 1 no Castelão. O Vozão e o Bolívar tem 3 pontos, mas o Ceará lidera a chave pelo saldo de gols. Estar na liderança é importante para o Alvinegro, já que apenas o 1º colocado da chave avança para as Oitavas de Finais da Copa Sul-Americana.

O Arsenal é o próximo adversário do Ceará, na terça-feira, 27, no estádio Julio Grondona, às 21h30.