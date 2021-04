Contas da Sul-Americana: Ceará pode brigar ponto a ponto com Bolívar no grupo C

Encerrada primeira rodada da Copa Sul-Americana. E no grupo C, do Ceará, os resultados foram dentro do previsível, com vitória alvinegra sobre o Jorge Wilstermann e do Bolíviar sobre o Arsenal em La Paz.

Já dá pra fazer contas? Tanto dá, como devemos, principalmente tendo em vista que APENAS UM passa de fase. E o Ceará já promete ter um adversário que vai brigar até a última rodada com ele.

Veja classificação do grupo C da Sula

Fator Bolívia e altitude

Não que o Bolívar seja um grande conjunto, mas tem duas situações no grupo C que o favorecem muito na busca pelo primeiro lugar.

Primeiro a altitude de La Paz. No jogo desta quinta-feira (22), o Arsenal de Sarandí não viu a cor da bola e foi facilmente dominado. É difícil precisar se apenas o ar rarefeito foi o responsável, mas se tirarmos pela derrota do Internacional contra o Always Ready, pela Libertadores, o mesmo aconteceu.

Outro fator que os ajuda é o confronto direto contra equipe local, o Jorge Wilsterman. Em péssima fase e sem poder contar com benefício da altitude contra uma equipe já habituada a jogar nessas condições, o Aviador deve ser presa fácil para o Bolívar, tanto em La Paz, como em Cochabamba.

Legenda: O Ceará manteve a concentração após sofrer um gol e finalizou o jogo na reta final Foto: Thiago Gadelha / SVM

Critério de desempate desfavorece

A Copa Sul-Americana tem outra peculiaridade. Os dois primeiros critérios de desempate são comuns, saldo de gols e gols marcados. Mas o critério número e 3 e 4 são diferentes. O terceiro fala de gols marcados fora de casa e o quarto de ranking da Conmebol.

Ceará é melhor conjunto

Apesar de tudo, o Ceará sobra tecnicamente sobre os rivais, mas terá de fazer valer a sua melhor forma. Inclusive, contra o Arsenal, em Sarandí, no próximo dia 27, o Alvinegro precisa jogar para vencer.

A disputa com o Bolívar promete ser ponto a ponto. O primeiro lugar precisará somar entre 11 a 13 pontos, certamente. O saldo de gols também é importante.

Tabela do Ceará na Sul-Americana