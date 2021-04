Rival do Ceará na terça, Arsenal de Sarandí vence campeão da Recopa Sul-Americana fora de casa

Apesar de ter perdido para o Bolívar na altitude de La Paz, pela Sul-Americana, o Arsenal de Sarandí chegou à sua terceira vitória seguida no campeonato argentino.

Neste domingo (25), a equipe do técnico Sergio Rondina venceu o atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, o Defensa y Justicia, por 1 a 0, fora de casa.

O resultado, todavia, não ajudou muito a equipe de Sarandí, que se encontra na penúltima colocação no grupo A do campeonato. O gol da vitória do próximo adversário alvinegro na Sula foi marcado por Unsain (contra).

Viagem para Argentina

O Alvinegro de Porangabuçu chega a Buenos Aires neste domingo (25) após voo direto. Treina no CT do Boca Juniors, nesta segunda-feira (26) e se prepara para o jogo de terça-feira, às 21h30.