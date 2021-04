Ceará vai treinar no CT do Boca Juniors às vésperas de jogo na Argentina; saiba detalhes

O Ceará divulgou, na manhã desta sexta-feira (23), o roteiro da viagem para a Argentina, onde enfrenta o Arsenal de Sarandí-ARG pela Copa Sul-Americana. O jogo será terça (27), às 21h30, no estádio Julio Humberto Grondona, em Buenos Aires, válido pela 2ª rodada.

No cronograma, o embarque da capital cearense está previsto para domingo (25), com saída às 14h e chegada em solo estrangeiro às 19h10. No dia seguinte, às vésperas da partida, a delegação treina na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors, e encerra a preparação.

Legenda: A Casa Amarilla é a casa do Boca Juniors, um dos gigantes do futebol argentino Foto: reprodução / Twitter

O retorno está previsto para a madrugada de quarta (28), com reapresentação do elenco em Porangabuçu na quinta (29). Na logística, as viagens serão em voo fretado para acelerar o processo e reduzir o desgaste físico.

O confronto será o primeiro da história do clube no exterior em competições internacionais. No Grupo C, o Vovô lidera com três pontos, mesma pontuação do Bolívar-BOL, mas melhor saldo de gols: 2x1. A chave é completa pelo Jorge Wilstermann-BOL e apenas um time avança.

Vale ressaltar que antes de iniciar o roteiro, a equipe tem uma decisão pela Copa do Nordeste. No sábado (24), encara o Vitória-BA, às 16h, na Arena Castelão pela semifinal em duelo único - em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Cronograma de viagem do Ceará para Argentina:

Domingo (25) | Viagem para Buenos Aires [14h-19h10].

Segunda (26) | Treino às 15h30, na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors.

Terça (27) | Arsenal x Ceará, às 21h30, no Grandona.

Quarta (28) | Retorno de Buenos Aires [3h-8h10].

Quinta (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, com horário a definir.