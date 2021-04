Ceará parte rumo à Argentina para primeiro jogo oficial fora do Brasil; veja imagens

O Ceará já está a caminho da Argentina, onde encara pela segunda rodada da Copa Sul-Americana o Arsenal de Sarandí, na terça-feira (27), às 21h30. Esta será a primeira partida oficial disputada pelo Vovô fora do território brasileiro em toda a história.

Você pode acompanhar tudo deste jogão pelo Diário do Nordeste e Verdinha

A delegação alvinegra partiu em voo fretado (veja detalhes do valor gasto) da empresa Latam às 14h e tem previsão de chegada na grande Buenos Aires às 19h.

O clima foi de descontração e alegria pela classificação do clube para a final da Copa do Nordeste.

O portão de embarque do Alvinegro foi decorado com balões pretos e brancos e referência às cores da bandeira do Vovô de Porangabuçu

Treino no CT do Boca

Nesta segunda-feira, o time cearense fará atividade no CT do Boca Juniors, uma das principais equipes do mundo. Na quarta-feira, vai a Sarandí, na região metropolitana da capital argentina, para enfrentar a equipe local.

O Ceará quer somar mais 3 pontos para descolar na liderança do grupo. O Arsenal, todavia, quer se recuperar da derrota na estreia ante o Bolívar.