Arsenal de Sarandí X Ceará será comandado por árbitro paraguaio

A Conmebol definiu a arbitragem para Arsenal de Sarandí X Ceará, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta terça-feira (27), às 21h.

O árbitro paraguaio José Méndez, dos quadros da Fifa, apita o confronto. Os compatriotas Eduardo Cardozo e Juan Benitez serão os auxiliares.

Durante a primeira fase, a Copa Sul-Americana não conta com o auxílio do VAR. Na atual temporada, Méndez atuou em quatro partidas, três delas pelo campeonato paraguaio e uma pela competição continental.

Viagem internacional

O Ceará embarcou neste domingo (25) com destino a Buenos Aires. O time montou logística especial para o confronto e vai treinar no CT do Boca Juniors. O Alvinegro tenta somar a segunda vitória na competição, após ter batido o Jorge Wilstermann, na estreia