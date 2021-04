Ceará e Bahia disputarão título da Copa do Nordeste pela terceira vez em sete anos

Está definida a final da Copa do Nordeste. Ceará e Bahia se enfrentarão na disputa pelo título da competição em 2021. Alvinegros e Tricolores disputarão o título do Nordestão pela terceira vez em sete anos.

O duelo derradeiro coloca frente a frente as equipes que levaram a melhor nos duelos contra Vitória e Fortaleza, respectivamente. E também os clubes que mais vezes chegaram até a decisão da competição desde que passou a ser disputada no atual formato. Esta é a 5ª final do Bahia, enquanto o Ceará disputará o título pela 4ª vez.

Nas outras duas vezes que disputaram o título, o Ceará levou a melhor, em 2015 e 2020. O Vovô, inclusive, tem a possibilidade de ser tricampeão invicto, já que nas duas oportunidades anteriores em que levantou o troféu, não perdeu nenhum jogo.

Já o Bahia tenta voltar a ficar com a taça após quatro anos. A última vez que o Esquadrão de Aço foi campeão regional foi em 2017. Curiosamente, Guto Ferreira, hoje treinador do Ceará, era o comandante do time baiano.

Os jogos finais ocorrerão nos dois próximos sábados, 1º e 8 de maio. A partida de ida será em Salvador, e o jogo de volta na Arena Castelão, já que o Ceará realizou a melhor campanha no torneio.