Análise: Ceará mostra maturidade em vitória da eficiência

O Ceará superou o Vitória por 2 a 0 no Castelão com a naturalidade dos grandes vencedores, garantindo vaga na final da Copa do Nordeste pelo 2º ano consecutivo e 4ª vez na história.

Se o técnico Guto Ferreira pudesse escolher um roteiro para a partida de hoje certamente seria exatamente o que aconteceu. Vantagem de dois gols no 1º tempo com máxima eficiência ofensiva e só administrar o jogo na etapa complementar. Afinal, na terça-feira, o Alvinegro tem um duelo especial diante do Arsenal de Sarandí na Argentina, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, e dosar energias era essencial.

E foi o que o Ceará fez. Pelo desgaste, demorou para entrar no jogo, com o Vitória tentando surpreender, mas aconteceu o normal quando uma equipe segura de sí, melhor tecnicamente e melhor treinada faz: decide o jogo sem fazer muita força.

Enquanto o Vitória estava no seu limite, técnico e tático, tentando surpreender e até criando algumas chances de gol, o Ceará deu dois botes certos e mostrou que sempre teve o controle do jogo.

Seguro

Os gols de Vina e Messias mostraram um Ceará seguro na frente e quando atacado na etapa final, a defesa deu mais uma aula de posicionamento, frieza e solidez. E quando precisou, o goleiro Richard segurou bem, mostrando toda sua qualidade.

Com um adversário sem forças para reagir, Guto Ferreira sabiamente deu descanso a seus principais jogadores depois dos 25 minutos, como Vina, Mendoza, Charles e Vizeu.

Assim, foi a tarde sob medida para o Vovô, que além de garantir a vaga na decisão sem sustos, ainda conseguiu administrar o duelo como quis e pensar na grande partida em solo estrangeiro que terá na terça-feira.