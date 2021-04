Ceará vence o Vitória e está na final da Copa do Nordeste

O Ceará está na final da Copa do Nordeste. O Alvinegro bateu o Vitória/BA no Castelão por 2 a 0 com gols de Vina e Messias, garantindo presença na decisão na luta pelo tricampeonato, sendo o bi consecutivo. O Vozão chega com moral para mais uma decisão, por estar agora invicto há 22 jogos na competição, a maior invenbilidade da história do torneio.

O adversário do Vovô na decisão sai do confronto das 20h30 no Castelão entre Fortaleza e Bahia, com as finais marcadas para os dias 1º e 8 de maio.

Antes do 1º jogo da final, o Vozão terá um compromisso muito importante pela Copa Sul-Americana contra o Arsenal do Sarandí, pela 2ª rodada, em partida na Argentina.

A classificação alvinegra foi construída com muita maturidade e eficiência. A maturidade defensiva para segurar o ímpeto dos baianos, que surpreenderam e foram perigosos no início. E com a defesa segura lá atrás, o Alvinegro foi preciso nas chances que teve, marcando dois gols de cabeça no 1º tempo, o primeiro com Vina, confirmado pelo VAR, e depois em bela jogada ensaiada em cobrança de falta, com o camisa 29 lançando a bola na cabeça de Messias, que marcou um belo gol.

Seguro

A boa vantagem transformou o 2º tempo em administrável para o Ceará. Com um time melhor e mais seguro, administrou o resultado e quando o Vitória foi perigo, Richard fez boas defesas.

Com o jogo controlado, o Ceará foi prejudicado com a expulsão injusta de Gabriel Dias nos acréscimos. O lateral-direito fez falta em Wesley, mas o árbitro ao verificar o VAR, entendeu como agressão.

Depois da revolta pela expulsão de Gabriel, o Ceará esperou o apito final e comemorou a vaga na final.