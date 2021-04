Ceará embarca neste domingo (25) para Argentina pela Copa Sul-Americana; veja detalhes

A delegação do Ceará embarca na tarde deste domingo (25) para a Argentina, onde enfrenta o Arsenal de Sarandí pela Copa Sul-Americana. A viagem será em voo fretado, através da companhia Latam, com saída do Aeroporto de Fortaleza às 14h e chegada em Buenos Aires às 19h10.

A logística vai custar 100 mil dólares (cerca de R$ 549 mil) aos cofres alvinegros. O investimento tem como foco amenizar o desgaste físico do elenco na viagem e facilitar preparação para o jogo, marcado para terça (27), às 21h30.

Cronograma de viagem do Ceará para Argentina

Domingo (25) | Viagem para Buenos Aires [14h-19h10].

Segunda (26) | Treino às 15h30, na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors.

Terça (27) | Arsenal x Ceará, às 21h30, no Grandona.

Quarta (28) | Retorno de Buenos Aires [3h-8h10].

Quinta (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, com horário a definir.

O Diário do Nordeste apurou que cerca de 54 pessoas irão compor a delegação alvinegra. A lista contempla os 23 atletas relacionados, staff do clube, comissão técnica e dirigentes. Com hospedagem, alimentação e demais atividades, a estimativa de custos é de 50 mil dólares (valor próximo de R$ 271 mil).

O processo será mantido nas demais partidas no exterior. Na fase de grupos, por exemplo, o Vovô enfrenta também Jorge Wilstermann e Bolívar fora de casa, ambos na Bolívia.

O último treino da equipe antes do confronto será na segunda (26), às 15h30, na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. O duelo tem um peso histórico porque será o primeiro compromisso oficial do Ceará no exterior. Na competição, o time lidera o Grupo C com três pontos - somente o líder avança.