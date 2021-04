Ceará deve jogar primeira partida oficial fora do País na Argentina

O Ceará conheceu seu grupo na Copa Sul-Americana 2021. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Vovô foi sorteado no Grupo C, ao lado de Jorge Wilstermann (BOL), Arsenal de Sarandí (ARG) e o eliminado da Pré-Libertadores entre Bolívar x Junior Barranquilla.

A primeira partida do Alvinegro de Porangabuçu no torneio continental será contra o Jorge Wilstermann, na Arena Castelão. No entanto, o primeiro jogo internacional oficial fora do país, será na Argentina, diante do Arsenal de Sarandí, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

Confira os jogos do Ceará na “Sula”

O torneio será disputado pela primeira vez na história no modelo de fase de grupos. 32 equipes participantes foram separadas em quatro potes, de acordo com o Ranking da Conmebol. Os clubes foram divididos em oito grupos, com quatro equipes em cada, avançando a próxima fase o primeiro colocado de cada grupo.

A competição internacional tem previsão de início para o final de abril. A tabela oficial da Copa Sul-Americana será divulgadas nos próximos dias pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).