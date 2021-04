Delegação do Ceará está na Argentina para enfrentar Arsenal de Sarandí na Sula; veja imagens

A delegação do Ceará já está na Argentina para o primeiro jogo oficial do clube no exterior. O desembarque ocorreu na noite deste domingo (25), em Buenos Aires, após voo fretado. O Vovô entra em campo contra o Arsenal de Sarandí-ARG na terça-feira (27), às 21h30, pela Sul-Americana.

Até o momento, o cronograma de atividades da diretoria foi executado sem mudanças. O último treino antes da partida está previsto para 15h30, na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.

Legenda: O meia Vina e o atacante Felipe Vizeu estão entre os relacionados do Ceará Foto: Israel Simonton / CSC

Durante a viagem, o staff alvinegro preparou um mecanismo de recuperação física do elenco. A equipe atuou domingo (24) contra o Vitória, e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste.

No planejamento para 2021, as duas competições são importantes. O time briga pelo tricampeonato invicto na competição regional e deseja realizar uma grande campanha no retorno ao torneio da Conmebol após 10 anos.

Cronograma de viagem do Ceará para Argentina

Domingo (25) | Viagem para Buenos Aires [14h-19h10].

Segunda (26) | Treino às 15h30, na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors.

Terça (27) | Arsenal x Ceará, às 21h30, no Grandona.

Quarta (28) | Retorno de Buenos Aires [3h-8h10].

Quinta (29) | Reapresentação no CT de Porangabuçu, com horário a definir.