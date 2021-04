Ceará explica foto de membros da delegação em avenida de Buenos Aires

Na noite do último domingo (25) o Ceará desembarcou na Argentina para o primeiro duelo oficial fora do Brasil. A equipe Alvinegra enfrenta o Arsenal de Sarandí nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grondona.

Na manhã desta segunda-feira (26), uma foto de membros da delegação caminhando pela Avenida Eduardo Madero, em Buenos Aires, divulgada pelo site "Doble Amarilla" no Twitter, levantou a possibilidade de uma suposta quebra de protocolo da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). No entanto, a assessoria de comunicação do Ceará informou que "esta foto é em frente ao hotel e foi informada a Conmebol."

#URGENTE 🚨 | La delegación de #Ceará, equipo que enfrenta este martes a #Arsenal por la #Sudamericana, rompió la burbuja de Conmebol. Salieron a caminar por Puerto Madero, algo que está prohibido en el protocolo. pic.twitter.com/bCGGNCKPBp — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 26, 2021

De acordo com o regulamento da Conmebol, infringir o regulamento resulta no pagamento de uma multa de US$ 15.000 (cerca de R$ 81 mil).

Preparação

Na tarde desta segunda-feira (26) os comandados de Guto Ferreira realizarão treino apronto na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors.

Arsenal de Sarandí e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grondona.