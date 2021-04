Vina destaca "jogo mental" para fugir da catimba dos argentinos na Copa Sul-Americana

Após garantir classificação à final da Copa do Nordeste, o Ceará vira a chave e foca no Arsenal de Sarandí, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O duelo acontece nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grondona. Para o meio-campista Vina, que concedeu entrevista pré-jogo nesta segunda-feira (26), se preparar mentalmente é fundamental para fugir da “catimba” dos jogadores argentinos.

Vina Meio-campista do Ceará “A gente sabe que a torcida argentina faz bastante diferença dentro de campo, algo que hoje não tem. Mas, também sabemos que os jogadores argentinos sabem jogar o jogo. Eles são acostumados a jogar jogos assim. Temos que nos preparar mentalmente. Preparar a cabeça, pois eles gostam de dar catimba, então, que a gente possa ter a consciência tranquila no jogo, de fazer sempre o melhor, e não de cabeça quente.”

A falta de gols era um dos fatores de preocupação para Vina. O meia, que desperdiçou dois pênaltis na atual temporada, desencantou pela Copa Sul-Americana, contra o Jorge Wilstermann, balançando às redes pela primeira vez. Após isso, Vina voltou a marcar contra o Vitória, no último sábado (24), pela semifinal da Copa do Nordeste. E para o atleta, estar sendo participativo dentro do jogo é motivo de felicidade e tranquilidade.

"Com certeza me dá tranquilidade. Fico mais leve. Sou um cara que me cobro bastante e me cobro sempre para estar ajudando de forma efetiva, seja com gols, assistências ou até mesmo com as pré-assistências. Quero estar sempre sendo participativo dentro do jogo. Fico feliz, mas sempre mantendo os pés no chão e tendo humildade de estar sempre trabalhando para ajudar o Ceará."

Projeção da final da Copa do Nordeste

Apesar de estar focado na disputa contra o Arsenal de Sarandí pela Copa Sul-Americana, o meio-campista Vina projetou a final da Copa do Nordeste e garantiu que o embate colocará frente a frente duas equipes que estão representando o Nordeste a nível nacional e internacional.

"Será um grande jogo, de duas equipes que estão representando muito bem o Nordeste, seja no cenário nacional ou internacional. Tenho certeza que, por parte deles, tem esse clima de rivalidade, dar o troco pelo ano passado, e nós também temos o pensamento de manter esse bicampeonato, que também pode ser um tricampeonato invicto."