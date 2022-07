Calendário da Conmebol pode puxar Estaduais e Copa do Nordeste para mais cedo em 2023

A Conmebol divulgou as datas dos campeonatos sul-americanos de clubes em 2023. A Libertadores e Copa Sul-Americana iniciarão seus compromissos mais cedo que em 2022.

Se, neste ano, a fase de grupos das duas competições iniciou nos primeiros dias de abril, com as fases preliminares sendo disputadas em março, em 2023, a fase de grupos da Sula e Liberta já iniciam na metade de março, com os jogos preliminares sendo disputados em fevereiro.

Em efeito dominó, as competições que, em tese, antecedem os torneios sul-americanos e o Campeonato Brasileiro, no Nordeste os estaduais e a Copa do Nordeste, também devem iniciar mais cedo os seus compromissos.

Copa do Mundo influencia

Outro fator que vai influenciar nesta decisão, que só começará a ser tomada na semana que vem, quando a CBF e Federações irão se debruçar sobre o calendário 2023, é o fim do Brasileiro em 2022, que também foi antecipado em ocasião da Copa do Mundo. A Série A terá a última rodada disputada em 13 de novembro, um mês antes do habitual.

Nesse contexto, é grande a possibilidade da Copa do Nordeste colocar Ceará e Fortaleza à prova logo nos primeiros dias do ano, e a pré-temporada dos clubes acontecer em dezembro. Como entram apenas nas fases decisivas do Estadual, os times devem fazer as estreias na competição em fevereiro.

