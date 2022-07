Libertadores e Sul-Americana: calendários de 2023 definidos; confira datas

A Conmebol definiu os calendários da Libertadores e da Copa Sul-Americana para a temporada 2023. A Libertadores vai começar um mês antes, em fevereiro, e vai terminar mais tarde que a Sula, com a grande final marcada para 11 de novembro - a outra competição internacional terminará em 28 de outubro.

Os calendários das competições sul-americanas serão a base para a definição do calendário nacional, a ser elaborado pela CBF, para 2023, principalmente para encaixar as datas da Copa do Brasil e do Brasileirão na próxima temporada.

A Conmebol ainda confirmou as datas da Recopa Sul-Americana, torneio disputado em apenas dois jogos envolvendo os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior. As partidas serão nos dias 8 e 15 de fevereiro de 2023.

Calendário da Libertadores para 2023

Legenda: Calendário da Libertadores para a temporada de 2023 Foto: divulgação / Conmebol

Calendário da Sul-Americana para 2023

Legenda: Calendário da Copa Sul-Americana para a temporada de 2023 Foto: divulgação / Conmebol