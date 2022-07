Quartas de final da Libertadores 2022: veja classificados, confrontos e as premiações

Os confrontos das quartas de final da Libertadores de 2022 estão definidos. Todos os oito clubes classificados foram definidos na última quinta-feira (7), com cinco representantes brasileiros: Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A Conmebol ainda não detalhou as datas dos jogos.

A melhor campanha é do time alviverde, com 100% de aproveitamento após oito jogos. O time paulista defende um bicampeonato no torneio, com títulos conquistados nas edições 2020 e 2021. Único nordestino no torneio, o Fortaleza deixou a competição nas oitavas, sendo eliminado para o Estudiantes (ARG).

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza deixa Libertadores com missão cumprida e deve virar a chave para se salvar na Série A

Vale ressaltar que as chaves foram previamente definidas pela entidade, através de sorteio nas oitavas. Para as equipes que avançaram, a premiação será de US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) - veja quanto o Leão conquistou.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DA LIBERTADORES

Athletico-PR x Estudiantes (ARG)

Atlético-MG x Palmeiras

Corinthians x Flamengo

Vélez Sarsfield (ARG) x Talleres (ARG)

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,1 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,6 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,2 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 16 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 85,6 milhões)