Ceará e Fortaleza no Z-4 da Série A: cedo para reclamar, mas nada bom de se ver

Finalizada a 5ª rodada da Série A 2022, Ceará e Fortaleza não venceram Athletico-PR e São Paulo, embora com um jogo a menos, figuram na zona de rebaixamento, sendo o Tricolor do Pici o lanterna da competição.

Apesar de não haver motivo para pânico, tendo em vista que ainda faltam mais de 30 jogos pela frente, a visão da tabela incomoda aos olhos, por que nos acostumamos a não ver essa cena, principalmente na última edição em 2021.

Aproveitamento é surpresa negativa

Não ter pânico não significa dizer não se alarmar. De 12 pontos possíveis, o Leão conquistou um. Dos 12 pontos possíveis do Vovô, apenas 3 somados.

Se não há perspectiva de luta pelo rebaixamento, pois há fé que as equipes melhorem, no entanto, a falta de pontos já causa problemas em conquistas de sarrafo maior, como vagas em Libertadores, por exemplo.

Legenda: Fortaleza e São Paulo em campo no Castelão pela Série A do Brasileiro Foto: KID JUNIOR

Não há muita margem para erro nestas circunstâncias. Aí mora o paradoxo. Há como poupar em competições internacionais para haver um maior foco no Brasileiro? O objetivo do Brasileiro não é justamente se classificar para uma competição internacional?

No caso do Fortaleza, a questão parece mais de mental do que propriamente física, tendo em vista que o time não tem lesões. Fora que uma Libertadores acaba sendo mais difícil e mais exigente, o que torna impossível poupar.

Vovô está extenuado

Legenda: Alvinegro vem de 3 derrotas seguidas na Série A Foto: Fausto Filho/Cearasc.com

No caso do Ceará, há um claro desgaste físico acumulado, ocasionando em diversas lesões. Apesar de importante, a Sul-Americana apresentou adversários de nível muito baixo como La Guaira (VEN) e General Caballero (PAR). É possível arriscar um time mais alternativo contra o próximo rival, o paraguaio. Diria é necessário.

É preciso observar com inteligência tais circunstâncias. Cair para a Série B do Brasileiro significa renunciar de todos os avanços financeiros que os clubes conquistaram duramente.