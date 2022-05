Fortaleza x São Paulo: veja horário, onde assistir, escalação e palpites para o jogo

Não dá mais para bobear, chegou momento de pontuar no Campeonato Brasileiro. É com foco total em conquistar recuperação na Série A que o Fortaleza entra em campo para enfrentar o São Paulo, neste domingo (8), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da competição.

Pré-jogo do Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo tem início às 19 horas

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal Premiere

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

O que está em jogo

Único time que ainda está zerado na tabela, o Leão do Pici tenta a recuperação após derrotas para Cuiabá (C), Internacional (F) e Corinthians (F). A expectativa é que o desempenho do time, que vem em uma crescente, siga evoluindo, sobretudo após a grande atuação contra o River Plate, pela Libertadores.

Como o jogo de meio de semana será contra o Vitória-BA, pela Copa do Brasil, em partida que a classificação já está encaminhada pelo triunfo por 3 a 0 no jogo de ida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve repetir escalação com força máxima para o duelo.

Legenda: O Fortaleza está na 3ª posição do Grupo F da Libertadores, que garante vaga na Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Reencontro com Ceni

Legenda: Rogério Ceni e Fortaleza tem uma bela história de parceria Foto: Kid Júnior

A partida marcará mais um reencontro do Fortaleza com o técnico Rogério Ceni, hoje no São Paulo. Será a 4ª partida do clube com o ex-treinador desde a primeira passagem do ex-goleiro pelo Pici, e o Leão busca a primeira vitória.

Até aqui, em três jogos, o retrospecto é de uma vitória para Rogério ( por 2 a 1, no Maracanã, quando comandava o Flamengo), e dois empates (0 a 0, no Castelão, quando também estava no Rubro-Negro, e 1 a 1, quando ele já estava no São Paulo, em novembro de 2021, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Legenda: Ceni e Vojvoda se enfrentarão novamente Foto: Kid Junior/SVM

São Paulo

Com sete pontos, o Tricolor Paulista ocupa a 5ª colocação após duas vitórias, um empate e uma derrota. O time comandado por Ceni tem um dos melhores ataques da competição, com oito gols marcados, e vem de bom momento.

Somando Copa do Brasil e Sul-Americana, são cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e três empates.

Após poupar titulares contra Everton, no meio de semana, o São Paulo vai a campo com força máxima. As dúvidas são três: Nikão, que tem um trauma no pé, fez exercícios de fisioterapia e não está confirmado. Assim como o goleiro Tiago Volpi, que tem dores no ombro, e Gabriel Sara que se recupera de cirurgia no tornozelo.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x São Paulo

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 8 de maio de 2022, às 19 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)