Escalação do Fortaleza: Leão tem mudança importante para duelo contra o São Paulo

O Fortaleza está escalado para enfrentar o São Paulo neste domingo (8), às 19 horas (horário de Brasília), no Castelão, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O ala-esquerdo Lucas Crispim, um dos grandes destaques no meio de semana contra o River Plate pela Libertadores, começa o jogo no banco de reservas, com Juninho Capixaba iniciando o jogo como titular.

Para a partida, o técnico argentino manteve o time-base que enfrentou o River Plate no Castelão na última quarta-feira e atuou muito bem, apesar do empate em 1 a 1.

Confira abaixo as escalações de Fortaleza x São Paulo

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Max Walef, Ceballos, Benevenuto, Titi, Felipe, Zé Welison, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Yago Pikachu, Moisés e Romero.

ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

Jandrei, Welinton, Diego Costa, Arboleda, Rafinha; Nestor, Igor Gomes, Anderson, Andrés, Alisson e Calleri.

Tricolor escalado!



⚽️ Fortaleza x São Paulo

🏟 Arena Castelão

📍 Fortaleza (CE)

⏰ 19h

🏆 @Brasileirao



📺 Premiere

🎙 SPFCtv [https://t.co/CJlTQzIPDz]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/HVlsXk3ghA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 8, 2022