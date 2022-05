Ceni se reencontra com Toinha e outros funcionários do Fortaleza em jogo contra o São Paulo

A partida entre Fortaleza e São Paulo, neste domingo (8), na Arena Castelão, marcou o reencontro de Rogério Ceni com o time cearense. Após uma passagem vitoriosa pelo Leão, o agora treinador do clube paulista conversou com jogadores e funcionários da equipe leonina na chegada ao estádio.

Colaboradora símbolo do Fortaleza, Toinha, que trabalha no clube há mais de 50 anos, foi uma das pessoas que mostrou mais carinho com o comandante. Parte dos atletas também manteve contato com o técnico à beira do gramado.

Ceni no Fortaleza

A trajetória de Ceni na equipe foi iniciada no fim de 2017, contratado como treinador para a disputa da Série B de 2018. Naquele ano, conquistou a 2ª divisão, um feito inédito para o futebol cearense. Na temporada seguinte, venceu a Copa do Nordeste pela primeira vez para o Leão e ainda conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2020. Legenda: Ceni levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste de 2019 com o presidente tricolor Marcelo Paz Foto: Thiago Gadelha / SVM No intervalo, no entanto, o técnico deixou o clube para defender o Cruzeiro, em curta passagem em 2019, depois retornando ao próprio Fortaleza. Já em 2020, durante o Brasileirão, aceitou um convite do Flamengo, deixando o time mais uma vez, em ação que não resultou em um retorno posteriormente.