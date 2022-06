Agressão a jogador do Fortaleza faz 'protesto' perder razão e agrava tensão no Pici

Um dos jogadores que mais vem se doando no Fortaleza nos últimos jogos, Róbson foi alvo da ira de alguns que se dizem torcedores no Aeroporto de Fortaleza nesta sexta-feira (17).

Um golpe de capacete que, por sorte, conseguiu ser desviado pelo jogador. Foi forte, covarde e sem propósito. Nenhum resultado esportivo justifica qualquer tentativa de bater em atletas, que são profissionais que se dedicam e que recebem pelo trabalho executado.

Jogador do Fortaleza é agredido durante protesto da torcida no aeroporto https://t.co/EPdPeBIkkC pic.twitter.com/JB0BzfwJog — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 17, 2022

Embora não seja um defensor, por não achar nenhuma relação direta com qualquer efeito esportivo envolvido, um protesto pacífico tem seu valor entre os torcedores e provavelmente seria bem compreendido, mas jamais algo que colocasse a integridade física dos jogadores em questão.

Ao fazer isso, essa minoria, que não se pode nem chamar de torcedor, joga mais lenha na fogueira da situação do Fortaleza que já não é tão positiva. Como ficam os familiares dos atletas vendo tal cena? Como impedir que isso não afete o psicológico daqui para frente?

Como mídia, a torcida é para que qualquer reação do tipo seja cessada no futuro e que esportivamente o Tricolor do Pici não sofra ainda mais, já que o momento não é bom na Série A do Brasileiro.