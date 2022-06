Jogador do Fortaleza é agredido durante protesto da torcida no aeroporto; veja imagens

Após amargar mais uma derrota na Série A, dessa vez diante do Avaí, nesta quinta (16), o elenco do Fortaleza foi alvo de protestos por parte da torcida no momento em que desembarcava no Aeroporto Internacional Pinto Martins, nesta sexta-feira (17).

Legenda: Atacante Robson foi um dos mais criticados pela torcida na saída do aeroporto Foto: Foto: Reprodução

Jogador do Fortaleza é agredido durante protesto da torcida no aeroporto https://t.co/EPdPeBIkkC pic.twitter.com/JB0BzfwJog — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 17, 2022

No momento em que deixava o aeroporto, o atacante Robson foi agredido por um homem, que jogou um capacete na direção dele e do segurança do clube. Nas imagens feitas pela reportagem, Robson aparece exaltado e discutindo com os torcedores do lado de fora do aeroporto.

Momentos antes da agressão, o policiamento no saguão teve que ser reforçado e o clima ficou tenso. Esperando a situação ser organizada pela Polícia, o elenco Tricolor teve que ficar na parte interna do aeroporto esperando a resolução.

O Fortaleza ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Foto: Foto: Lucas Catrib

Ceará afetado

Quem também acabou sendo afetado com o protesto foi a delegação do Ceará, que embarcou no mesmo horário para Cuiabá, onde irá jogar pelo Brasileirão no final de semana. "Por questões de segurança, a delegação alvinegra que viajará para Cuiabá entrará no Aeroporto Internacional Pinto Martins por uma entrada diferente da habitual e em um local sem acesso dos membros de imprensa presentes no local", disse o clube em nota.

*Com informações do repórter Lucas Catrib