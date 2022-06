Vojvoda lamenta mais uma derrota, pede melhor ânimo aos jogadores e diz que há muito para corrigir

O Fortaleza segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Avaí nesta quinta-feira (16), na Ressacada, em Florianópolis (SC). A derrota no jogo da 12ª rodada complicou ainda mais a situação do Tricolor. Em entrevista coletiva após o duelo, Juan Pablo Vojvoda apontou as dificuldades do time.

“Acho que o primeiro tempo não foi bom. Não criamos situações, não criamos finalizações. Defensivamente não tivemos nossa intensidade. Chegamos tarde à disputa de bola. Levamos dois gols que poderiam ser evitados. Mas conseguimos empatar no segundo tempo. Não tivemos capacidade para sustentar esse empate depois de um primeiro tempo ruim. E o futebol penaliza quando um time não joga bem”, disse o treinador argentino.

Vojvoda ainda ressaltou que o adversário soube aproveitar a baixa intensidade da equipe tricolor. Ele analisa o que a equipe precisa corrigir para se recuperar no torneio.

“Assistindo o jogo de hoje temos que melhorar a parte ofensiva, defensiva, concentração, intensidade. Tem que melhorar muitos aspectos em um campeonato que a cada três dias temos que botar a cabeça no próximo jogo. E não conseguimos regularidade. Hoje não teve bom funcionamento, rendimento baixo do time, o resultado foi um reflexo”, explicou.

Sobre o fato de a equipe estar bem em outras competições e ainda não ter tido um bom início no Campeonato Brasileiro, ele reforça a confiança no que o grupo pode render.

“Isso dá esperança à comissão técnica, aos jogadores, que conseguiram coisas importantes, mas o mais importante é o dia a dia . E o momento atual não é bom. É continuar trabalhando, acreditando e corrigindo tudo que há pra corrigir. E principalmente levantar nosso ânimo porque em três dias jogamos novamente”, concluiu.

A delegação desembarca em Fortaleza na tarde desta sexta-feira. O Leão volta a campo no domingo (19) quando enfrenta o América-MG na Arena Castelão. O duelo será às 18h (de Brasília), em jogo da 13ª rodada do Brasileirão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: