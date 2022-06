Péssima atuação do Fortaleza expõe erros e exige reação recorde para fugir do rebaixamento; veja

Um time frágil defensivamente, pouco agressivo e, em muitos momentos, desorganizado. Esse foi o retrato do Fortaleza, lanterna da Série A de 2022, nesta quinta-feira (16). Foi assim que perdeu para o Avaí, por 3 a 2, na Ressacada, e seguiu afundado na zona de rebaixamento.

O péssimo resultado exige uma reflexão profunda sobre a campanha: são apenas 7 dos 36 pontos somados. Caso uma reação fosse iniciada hoje, o time tricolor ainda teria assegurado pelo menos três rodadas no Z-4. O caminho para evitar o retorno à Série B se mostra bastante árduo agora.

Em Florianópolis/SC, quase nada funcionou. Com uma variação entre 4-3-3 e 4-3-1-2, o time não controlou a posse de bola (50% x 50%) e finalizou pouco (12 x 4). Sem força, assistiu ao adversário vencer os duelos individuais e divididas (24 x 12) e sempre esteve atrás do marcador na partida.

Legenda: Lanterna, o Fortaleza está na zona de rebaixamento desde o início da Série A Foto: reprodução / Diário do Nordeste

Com o fim da 12ª rodada, o Goiás é o primeiro fora do Z-4 e tem o dobro de pontos do Fortaleza. A sequência do time de Vojvoda no Brasileirão até o fechamento do 1º turno é: América-MG (C), Atlético-MG (F), Coritiba (F), Palmeiras (C), Atlético-GO (F), Red Bull Bragantino (F) e Santos (C).

É possível evitar o rebaixamento?

Um levantamento do perfil Canelada, especializado em estatística, indicou que apenas 3 de 12 times que ficaram na mesma situação do Fortaleza (7 pontos ou menos em 12 jogos) não foram rebaixados. Logo, 75% dos times amargaram o descenso à Série B, em campanhas desde 2007.

Legenda: Apenas três times evitaram o rebaixamento após somar a pontuação atual do Fortaleza Foto: reprodução / Canelada FC

Os salvos foram Náutico (2007) e Figueirense (2014), ambos com sete pontos somados, além do Ceará (2018), que escapou após conquistar apenas cinco pontos no início da competição nacional.

Hoje, para alcançar os 45 pontos, a pontuação média para escapar do rebaixamento na Série A, o time tricolor precisaria de um aproveitamento de 48,7% nos 26 jogos finais do Brasileirão. O índice é muito superior ao rendimento atual da equipe (19,4%) e digno de uma campanha de briga de G-6.

Elenco e Vojvoda

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tenta recuperar o desempenho do Fortaleza na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza foi para o jogo sem o ala Pikachu, suspenso, e mudou o esquema tático, optando por três volantes: Hércules, Jussa e Zé Welison. Em campo, apresentou dificuldade de entrosamento, foi dominado no 1º tempo e viu as falhas individuais renderam um gol e um pênalti.

Na volta do intervalo, Ceballos e Lucas Crispim foram acionados e quase não agregaram. Igor Torres, Ronald e Silvio Romero também ganharam minutos, pouco efetivos. O coletivo arrancou um empate em 2 a 2, mas uma reação foi freada com novo pênalti em erro defensivo.

A necessidade de reavaliar conceitos é urgente no momento. Vojvoda conhece o grupo, conseguiu resultados expressivos em 2021 e 2022, mas precisa encontrar uma formação com características do elenco e que possa a confiança do grupo. Renato Kayzer, maior contratação da história do futebol cearense, e Felipe, titular nos últimos anos, sequer foram utilizados nesta derrota.