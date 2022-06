Fortaleza repudia agressão a Robson e diz estar “dando todo suporte ao atleta”

O Fortaleza emitiu comunicado oficial repudiando as agressões por parte de torcedores no desembarque da equipe no Aeroporto Internacional Pinto Martins nesta sexta-feira (17). O atacante Robson foi alvo de um torcedor e recebeu ataque com um capacete.

Em nota, o clube afirmou que “está dando todo suporte ao atleta e analisando o fato para verificar a necessidade de eventual adoção de medidas legais.”

Jogador do Fortaleza é agredido durante protesto da torcida no aeroporto https://t.co/EPdPeBIkkC pic.twitter.com/JB0BzfwJog — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 17, 2022

Em má fase na Série A, ocupando a 20ª colocação, com 7 pontos, o Fortaleza precisa de quase 50% de aproveitamento em 26 partidas para livrar-se do rebaixamento à Série B. Com a pontuação atual após 12 partidas, apenas três clubes se livraram do descenso.

Veja comunicado oficial

“O Fortaleza Esporte Clube repudia, veementemente, as agressões sofridas pelo atacante Robson e demais atletas registradas na tarde desta sexta-feira (17). O caso aconteceu após a delegação desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza após retorno à capital cearense depois da partida contra o Avaí, em Florianópolis.

O Clube está dando todo suporte ao atleta e analisando o fato para verificar a necessidade de eventual adoção de medidas legais. Entendemos o momento difícil, as cobranças e a necessidade de melhorar, desde que os protestos não envolvam violência.”