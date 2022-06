Com pontuação do Fortaleza, 75% dos times foram rebaixados na Série A

A derrota do Fortaleza para o Avaí, além do resultado em si, elevou e muito o grau de preocupação com a campanha do Tricolor na Série A 2022.

A baixíssima pontuação, apenas 7 em 12 rodadas disputadas, ou seja, 36 pontos possíveis, já coloca a campanha do time no hall daquelas que conhecidamente resultaram em rebaixamentos, salvo por pequenas exceções, que mostraremos a seguir.

As equipes que tiveram a campanha exatamente igual à do Fortaleza em 12 rodadas, no atual formato da competição, com 7 pontos somados, tiveram em 75% das vezes o destino final o descenso para a Série B.

Veja como terminou a Série A para times que somaram 7 pontos na 12 primeiras rodadas

Legenda: Grêmio fez apenas 7 pontos em 12 rodadas e foi rebaixado Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

2007 - Náutico - 7 pontos (escapou)

2007 - América/RN - 7 pontos (rebaixado)

2008 - Ipatinga - 7 pontos (rebaixado)

2011 - Avaí - 7 pontos (rebaixado)

2014 - Figueirense - 7 pontos (escapou)

2017 - Atlético-GO - 7 pontos (rebaixado)

2019 - CSA - 7 pontos (rebaixado)

2021 - Grêmio - 7 pontos (rebaixado)

Calendário apertado

Algumas outras raras equipes que tiveram rendimento até inferior ao Fortaleza ao longo da história, em 12 rodadas, conseguiram escapar, como foi o caso do Ceará em 2018.

Mas um fator que o Alvinegro teve naquele ano não haverá para o Tricolor em 2022: 'pausa para balanço'. Por conta da Copa do Mundo, o técnico do Vovô à época, Lisca, conseguiu um período para recuperar a equipe.

No caso do Fortaleza, o calendário de jogos é puxado, com o Tricolor tendo muitas partidas (importantes) no período, como contra o Estudiantes, pela Libertadores, e como contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

Próximos jogos do Fortaleza até setembro de 2022

19/06 - 18h - Fortaleza X América-MG (Série A)

22/06 - 19h30 - Fortaleza X Ceará (Copa do Brasil)

25/06 - 21h - Atlético-MG X Fortaleza (Série A)

30/06 - 21h30 - Fortaleza X Estudiantes (Libertadores)

03/07 - 18h - Coritiba X Fortaleza (Série A)

07/07 - 21h30 - Estudiantes X Fortaleza (Libertadores)

10/07 - 18h - Fortaleza X Palmeiras (Série A)

13/07 - 19h30 - Ceará X Fortaleza (Copa do Brasil)

16/07 - 16h30 - Atlético-GO X Fortaleza (Série A)

20/07 - 19h - Bragantino X Fortaleza (Série A)

24/07 - 19h - Fortaleza X Santos (Série A)

31/07 - 18h - Cuiabá X Fortaleza (Série A)

07/08 - 18h - Fortaleza X Internacional (Série A)

14/08 - 16h - Ceará X Fortaleza (Série A)

20/08 - 19h - Fortaleza X Corinthians (Série A)

28/08 - 16h - São Paulo X Fortaleza (Série A)

04/09 - 16h - Fortaleza X Botafogo (Série A)