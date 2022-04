Lucas Lima cresce de produção e se torna jogador fundamental no Fortaleza

Desde que chegou ao Fortaleza, Lucas Lima sempre foi motivo de controvérsia. Primeiro pela baixa produção que vinha demonstrando no Palmeiras, segundo pelo salário que estaria ganhando.

Muitos torcedores não o queriam no Pici pelos motivos citados acima. O Fortaleza entendeu que o melhor era renovar com o meia. E acertou em cheio.

Ontem, no jogo contra o Alianza Lima, Lucas Lima fez a melhor apresentação com a camisa tricolor. Melhorou no quesito intensidade e se tornou ainda mais participativo do que já era na construção de jogadas.

Ele não é o atleta do arremate, muitas vezes nem do último passe, mas o time, para sair da zona defensiva e criar situações de perigo, inevitavelmente precisa dele.

Lucas Lima é titular absoluto do Fortaleza. Vojvoda, dia após dia, vai encontrando realmente um 11 ideal, mudando um pouco a característica de tempos anteriores. Atletas como Benevenuto, Romero, Lucas Lima, Moisés vem se firmando cada vez mais.