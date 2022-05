Racismo contra brasileiros: culpa da Conmebol é cada vez maior

Mais um caso lamentável do que já está virando, infelizmente, uma rotina nos jogos de times brasileiros nas competições sul-americanas. Ontem, na vitória magnífica do Ceará contra o Independiente, ocorreram mais manifestações racistas por parte de torcedores.

E não nos cabe aqui normalizar a situação. É hediondo, é repugnante, bizarro. Cada caso precisa ser julgado, autores identificados e responsabilizados.

A senhora Conmebol, com suas notinhas de repúdio e com sanções financeiras (quem recebe as multas?) só beneficia a si própria e não ataca o problema com a real intenção de exterminar tamanha desgraça.

Somente com punições pesadas esportivas para os times argentinos, principais agentes de tamanhas práticas, poderão surtir real efeito.

Tem que ter time eliminado, derrotado, suspenso. Chega de multinhas, notinhas e fru-frus que só servem para dar satisfação.

Nós brasileiros já não aguentamos mais tamanha discriminação.