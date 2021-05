Ceará joga bem em La Paz, empata com Bolívar e assegura liderança na Sul-Americana

Na altitude de La Paz, Bolívar e Ceará empataram sem gols pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Vovô segue na liderança do Grupo C, com 5 pontos, mesmo número de pontos do Bolívar. Alvinegro tem um gol a mais de saldo.

Primeiro tempo

Bolívar e Ceará fizeram um jogo movimentado na etapa inicial. Jogando com um elenco alternativo, a equipe de Guto Ferreira marcou com solidez e propôs jogo em alguns momentos.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, Jorginho teve a chance de abrir o marcador, mas parou em Cordano. O meio-campista voltaria a ter uma boa oportunidade aos 18, porém, passou da bola.

O controle do Bolívar aconteceu a partir dos 20 minutos da primeira etapa, quando chegou pela primeira vez com perigo ao gol de João Ricardo, após arremate de fora da área de Saavedra.

Sem conseguir impor o ritmo dos minutos iniciais devido à falta de fôlego na altitude, o Ceará se fechou na defesa e via o Bolívar chegar com perigo, principalmente pelo lado esquerdo do campo. A melhor oportunidade dos mandantes aconteceu com Sadiku, após receber cruzamento e cabecear na trave.

Com uma defesa bem postada e sem dar espaços ao Bolívar, o Ceará administrou do seu campo o resultado parcial de 0 a 0 na partida.

Legenda: Empate contra o Bolívar assegurou o Vovô na liderança do Grupo C Foto: AIZAR RALDES / AFP

Segundo tempo

A etapa final iniciou com pressão pelos mandantes. Com maior posse, o Bolívar agredia o Ceará no campo de ataque. Logo aos 11 minutos, Sadiku parou novamente em João Ricardo.

Minutos depois, em contra-ataque construído pelo lado direito com Buiú, o lateral cruzou para a área e Rick foi derrubado. O árbitro assinalou pênalti, que foi desperdiçado por Jael.

Sem conseguir criar oportunidades para agredir o Bolívar, a equipe de Guto Ferreira abaixou as linhas e se defendeu durante o restante da partida. Nos acréscimos, em jogada de contra-ataque, Cléber roubou a bola do goleiro e acertou a trave.

Próximo adversário

Na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h15, contra o Arsenal de Sarandí. O duelo é válido pela 4ª rodada e será disputada na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.