Ceará perde para Jorge Wilstermann por 1 a 0 e está eliminado da Copa Sul-Americana

O Ceará está eliminado da Copa Sul-Americana 2021. Jogando fora de casa, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, a equipe de Guto Ferreira perdeu para o Jorge Wilstermann por 1 a 0. Pato Rodríguez marcou o único gol da partida.

Com o revés sofrido para a equipe boliviana e o triunfo do Arsenal de Sarandí contra o Bolívar (3 a 1), o Ceará encerra a Copa Sul-Americana na vice-liderança com 9 pontos, enquanto os argentinos chegaram aos 11 e garantiram a classificação ao mata-mata da "Sula".

Primeiro tempo

Jorge Wilstermann e Ceará fizeram um duelo movimentando ao longo dos 45 minutos iniciais. Disperso em campo e com muitos erros de passe, a equipe de Guto Ferreira sofreu com as fortes investidas da equipe boliviana na altitude.

A primeira boa oportunidade da partida foi dos mandantes. Aos 4 minutos, Serginho cruzou e Arano desviou de cabeça. A bola passou próximo ao gol de Richard, mas saiu para fora. A resposta do Ceará viria minutos depois, aos 10, com Lima. Em grande jogada individual, o camisa 47 – substituído ainda no primeiro tempo sentindo a coxa – limpou a marcação e bateu no canto de Banegas. O arqueiro salvou o Wilstermann.

O chute de Lima, no entanto, seria a grande oportunidade criada pelo Ceará ao longo da primeira etapa. Com um meio-campo ineficaz, os comandados de Guto Ferreira erravam passes curtos e lançamentos para o campo de ataque. Em contrapartida, o Jorge Wilstermann dominava o setor e criava as melhores chances do jogo.

A equipe mandante chegou próximo ao gol defendido por Richard em duas oportunidades seguidas. Aos 17 minutos, Osório finalizou de fora da área e o arqueiro alvinegro defendeu. No lance seguinte, Pato Rodríguez mandou sobre a meta do camisa 12.

Richard voltaria a ser essencial para o Ceará nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 42, Villarroel recebeu livre na área e bateu forte para boa defesa do arqueiro. Três minutos depois, aos 45, o goleiro do Vovô operou um milagre no Estádio Félix Capriles ao parar a finalização a queima roupa de Osório.

Segundo tempo

Necessitando da vitória para se classificar ao mata-mata da Copa Sul-Americana, o Ceará votou com substituições para a 2ª etapa: Saulo Mineiro e Sobral entraram nos lugares. Porém, sem conseguir desenvolver o jogo no meio-campo, a equipe de Guto Ferreira seguiu tendo problemas.

Logo aos 4 minutos, Osório recebeu nas costas da defesa e finalizou de fora da área. Richard defendeu! Logo depois, o camisa 24 do Jorge Wilstermann acertou a trave do arqueiro alvinegro.

A resposta do Vovô aconteceu no lance seguinte, após contra-ataque armado por Saulo Mineiro. Yony González recebeu na área, fintou a marcação e finalizou para fora.

O Ceará seguiu sendo castigado pelo Jorge Wilstermann. Aos 29 minutos, a equipe boliviana chegou ao gol com Pato Rodríguez. Após boa jogada individual, o atacante acertou o ângulo de Richard.

Sem conseguir ser efetivo no meio-campo, o Ceará seguiu ineficaz na criação e saiu de campo derrota. Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu está eliminado da Copa Sul-Americana 2021.