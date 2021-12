Presidente do Ceará admite erro de logística em jogo decisivo da Sul-Americana de 2021

Em 2022, o Ceará jogará a Copa Sul-Americana pelo segundo ano seguido, um feito na história do clube e a chance de realizar uma grande campanha. E ensinamentos de 2021 podem ser importantes, já que o Vovô participou da fase de Grupos e apesar da boa campanha, foi eliminado na 1ª Fase, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Cochabamba.

E o presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista ao CE na Rede, do GE, admitiu que o clube errou no planejamento para a partida, ao atuar na altitude de 2.558 metros de Cochabamba.

"A ideia era fazer uma boa competição competição, uma boa primeira fase. A gente dizia que o Ceará fazendo uma boa competição mesmo não nos classificando estava ótimo. Fizemos um boa competição e poderíamos ter nos classificado, mas houve um erro, talvez de experiência. Na altitude de La Paz (3.640 metros), quase ganhamos com o time reserva, mas perdemos um pênalti. Já no último jogo, com uma altitude menor (em Cochabamba), pensavamos que seria mais tranquilo, mas a gente não se atentou sobre o gramado e sentimos muito mais. O físico pesou mais para nossos jogadores com o gramado muito fofo. Acabamos perdendo o jogo e não nos classificando por esta variável".

Na ocasião, o Vovô perdeu por 1 a 0, ficando em 2º do Grupo C com 9 pontos, atrás do líder Arsenal de Sarandí, com 11. Pelo regulamento, só o líder avança de fase. O Bolívar terminou com 6 pontos e o Jorge Wiltermann com 5.

Em 2022

Por fim, o mandatário alvinegro espera que o Vovô faça uma campanha melhor na "Sula|" em 2022.

"Já com a experiência adquirida, esperamos passar de fase", disse Robinson.

O Alvinegro foi 11º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 e garantiu vaga na Sul-Americana. O Vozão como um dos 6 representantes brasileiros, entra direto na fase de grupos.