Lucas Lima quebra dente durante partida Fortaleza e Colo Colo pela Libertadores

O meia Lucas Lima, do Fortaleza, quebrou um dente durante a partida do Tricolor de Aço contra o Colo Colo, em Santiago, pela Libertadores, na noite desta quarta-feira (25).

Após um choque com um adversário, o meia quebrou um dos seus dentes da frente, mas seguiu em campo.

Mais grave

Bem diferente do companheiro Titi, na partida do último domingo contra o Fluminense, pela Série A do Brasileiro.

Após Após dividida com Nino, do Fluminense, o defensor acabou quebrando dois dentes, foi substituído e saiu direto para o hospital.

Na segunda-feira, Titi teve os dois dentes reconstruídos e embarcou com a delegação tricolor para o jogo contra o Colo Colo, sendo titular no confronto.

