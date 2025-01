Horizonte x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense neste sábado (25) contra o Horizonte. A partida é válida pela 2ª rodada da competição, a partir das 16h30, no Estádio Domingão, em Horizonte. Para o Leão, há uma partida pendente da 1ª rodada, adiada durante a participação do Tricolor na pré-temporada dos Estados Unidos. A primeira partida oficial de 2025 foi contra o Moto Club/MA, vencendo por 2 a 0, com gols de Lucero e Yago Pikachu.

Já o Horizonte vai para o confronto após vencer o Ferroviário pelo placar de 2 a 1, com gols de Leozinho e Tico Baiano. Atualmente, a equipe está na terceira colocação com três pontos, com apenas a diferença de gols com Floresta e Ceará, que ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste fará a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares.

COMO CHEGA O HORIZONTE

O Horizonte chega com vontade de vencer a segunda partida na competição. A equipe de Leandro Campos surpreendeu na estreia contra o Tubarão da Barra. Será a estreia diante do torcedor do Galo e o grupo quer fazer bem feito o trabalho de casa.

É o segundo ano do Horizonte na competição, desde que conquistou o acesso para a elite estadual em 2023, como campeão da Série B do Cearense.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço venceu o Moto Club/MA e chega embalado. A equipe que fez seis contratações para 2025, apresentou oficialmente o zagueiro David Luiz, que teve o primeiro contato com a torcida na última quinta-feira (23).

Como desfalques, o Laion não terá Matheus Rossetto e Kuscevic à disposição, que estão no departamento médico e não atuaram no primeiro jogo da temporada. Juan Pablo Vojvoda tem o desafio de montar um elenco diversificado, para cumprir a agenda de jogos da próxima semana.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Horizonte: John; Dieguinho, Bremer, Dedé e Caio Pedro; Cleyton, César e Tico Baiano; Leozinho, Dentinho e Claudivan. Técnico: Leandro Campos

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

HORIZONTE X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada do Campeonato Cearense

Local: Estádio Domingão, em Horizonte

Data: 25/01/2025 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Alden Cristhian