Mulher do jogador Jô não deve se separar do atleta mesmo após boatos de traição, diz jornal

O centroavante Jô, que rescindiu contrato com o Corinthians recentemente, voltou a ser notícia após boatos de que seria o pai do filho da modelo Maiára Quiderolly. Apesar dos dois negarem a informação, amigos apontam que a mulher do atleta sabe da história, mas descarta uma possível separação.

Claudia Silva, ex-passista do salgueiro com quem Jô é casado por 15 anos, tem dois filhos com o centroavante. Diante das polêmicas, ela teria se isolado com os filhos na mansão do casal no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo amigos de Claudia, que teriam sido ouvidos pelo jornal Extra, mesmo se for comprovado o caso extraconjugal e o filho fora do casamento, ela não deve deixar o marido.

"Ela se converteu, tem muita fé e aprendeu a perdoar", teria revelado uma das pessoas próximas do casal. Até o momento, Claudia não se pronunciou sobre o assunto.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que os casos de Jô vêm a tona. Em 2015, os dois se separaram após boatos de que ele teria engravidado outra mulher fora do casamento, enquanto ele já tinha assumido ser pai de um menino.