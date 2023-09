Preta Gil recebe visitas de Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck em hospital; veja vídeo

Este sábado (2) foi mais um dia cheio de visitas para Preta Gil no hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Desta vez, a cantora, que está internada após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino, recebeu Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck em seu quarto.

Em seu Instagram, Preta divulgou um vídeo do momento das visitas.

"Visitas dos meus amores, irmãos que a vida me deu @ivetesangalo @angelicaksy e @lucianohuck me sinto mais segura sabendo que tenho vocês na vida !!! Amo infinito, obrigada por estarem ao meu lado sempre!!", escreveu na legenda.

Além da visita, Preta também ganhou presentes do casal de apresentadores. "Para você ficar aconchegada nesse frio de São Paulo", disse Angélica ao entregar uma manta, um pijama e uma pantufa para a cantora.

VISITA MARCANTE

Na última terça-feira (29), Preta teve um encontro emocionante com a também cantora Simony. Ambas foram diagnosticadas com câncer de intestino e se aproximaram no decorrer deste ano.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. Durante o abraço, as duas não seguraram as lágrimas.

"Como esperei por esse encontro, Simony! Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!", escreveu Preta na publicação.