Tati Machado comemora participação na Batalha do Lip Sync: ‘feliz e realizada’

A jornalista Tati Machado participou, nesse domingo (3), da Batalha do Lip Sync, com o ator Luis Miranda. No palco do “Domingão”, ela dançou músicas de Kevin o Chris e Shakira.

“Foi um desafio porque para mim, que sou uma mulher gorda, as pessoas associam como quem não tem mobilidade, e poder estar no Domingão mostrando o meu corpo é mais do que se empoderar, é entender que a gente pode fazer o que quiser. Estou saindo muito feliz e realizada porque eu deixei o recado”, disse Tati sobre o desafio, em entrevista ao Gshow.

A jornalista ainda confessou ter se emocionado nos ensaios para o quadro, relembrando a trajetória profissional. “Eu chorei durante os ensaios, dançando Kevin, gente. Eu sempre falo da minha relação com o Gshow, eu seria a menina que estaria fazendo a matéria e publicando, e agora eu estou aqui. Acabei chorando, no meio de um batidão de funk”.

Tati começou na Globo nos bastidores, e hoje participa do “Encontro” e do “Mais Você”. Nas redes sociais, ela tem viralizado ao ensinar suas dancinhas na TV.