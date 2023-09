Morre Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth e voz do sucesso 'All Star'

O cantor Steve Harwell — ex-vocalista do Smash Mouth — morreu aos 56 anos, nesta segunda-feira (4). A informação foi confirmada por Robert Hayes, empresário do grupo fundado pelo cantor em 1994. Ele faleceu "cercado pela família e pelos amigos", informou o amigo.

Conforme publicações da imprensa americana, o cantor estava com insuficiência hepática em estágio terminal e recebia cuidados paliativos em casa.

Veja clipe de 'All Star':

Com a banda, o cantor ficou conhecido por sucessos como "All Star" e pelo cover de "I'm a Believer", dos Monkees, famosas pela trilha do filme "Shrek" (2001). Ele anunciou aposentadoria em 2021 por problemas de saúde mental e física.

Em comunicado, Hayes falou sobre a trajetória musical do cantor: "Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy".

Carreira

Harwell começou carreira musical em San Jose, no estado americano da Califórnia, como rapper do grupo F.O.S. Após o fim da banda, formou o Smash Month e lançou o álbum "Fush Yu Mang", em 1997. "Walkin’ on the Sun" e uma cover de "Why Can't We Be Friends?", da banda War.

O sucesso mundial veio com o álbum seguinte, "Astro Lounge", com um som mais pop e menos voltado para o ska e o reggae. "All Star" se tornou o maior hit da carreira do Smash Month.