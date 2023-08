Jojo Todynho fala sobre relação com o novo namorado: 'hoje opto por viver o off'

Abrindo o coração, Jojo Todynho revelou detalhes de seu relacionamento amoroso com Renato Santiago, na madrugada desta quinta-feira (24). No relato, compartilhado em suas redes sociais, a artista contou que a relação entre o casal começou como amizade, mas acabou se transformando em algo a mais.

“Um dia eu estava perto da casa dele e fui lá. Era noite. Jantei, fiquei conversando, relembrando fofocas… Fomos ver uma série. Fomos nos aproximando, nos aproximando e no final da série, eu já era pipoca. Daí nunca mais parou”, narrou ela, revelando que o envolvimento já dura oito meses.

O surgimento de sentimentos amorosos entre a dupla assustou Todynho inicialmente, fazendo com que ela questionasse sua amizade com o amado: “Eu fiquei apavorada. Falei: ‘A gente não é amigo?’ A gente nunca teve maldade, mas aconteceu”.

Por fim, a artista ainda revelou que a relação de amizade com o atual companheiro passou por mal bocados durante seu relacionamento anterior.

“Eu não estava falando com ele. Não sei o que aconteceu no período em que eu estava namorando, a gente brigou e parou de se falar. Nos bloqueamos. Daí várias questões aconteceram, passou meu aniversário e daí senti saudade do meu amigo. [...] E aí que começou”, disse.

RELAÇÃO MISTERIOSA

Apesar de estarem juntos desde o começo do ano, a cantora não costuma falar sobre o parceiro e nem compartilhar fotos ao seu lado. A identidade de Renato, inclusive, foi revelada pelo jornalista Léo Dias.

O motivo para tanto mistério, segundo Jojo, está em sua relação anterior, com o ex-marido Lucas Souza. Muito exposta na mídia, a experiência fez com que a artista optasse por priorizar a privacidade no novo relacionamento.

“Nunca tinha vivido um relacionamento de fato estando em mídia, [então] vivi e tive uma experiência. Hoje, opto por viver o off, não postar foto, não postar nada. Ele também não gosta. Melhor coisa. O que ninguém sabe, ninguém estraga. A gente viaja e faz um monte de coisas. Tenho fotos lindas, mas prefiro não postar. Graças a Deus, a gente só está avançando e crescendo. O off é gostoso”, afirmou ela.