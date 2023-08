Karoline Lima fala sopre suposta volta com Éder Militão: ‘teoria da conspiração’

Na manhã desta quarta-feira (23), a influenciadora digital Karoline Lima publicou no Instagram um vídeo da filha, Cecília, fruto do seu relacionamento com o jogador Éder Militão, dando gargalhadas com a legenda: "Simplesmente a diva dando gargalhadas, pois tudo saiu como planejado".

O vídeo aumentou os rumores de que a cearense teria reatado com o atleta, já que ela e a filha estão hospedadas na casa de Éder, em Madri, na Espanha. Uma hora depois, Karoline voltou ao Instagram para falar sobre os boatos.

“Pronto, botei uma legenda e já começou a teoria da conspiração. Vocês são doidinhos, hein? Terapia para vocês”, disse a cearense, dando a entender que ela e Éder não reataram, e continuam bons amigos.

Rumores surgiram em aniversário de Cecília

Desde o aniversário de 1 ano de Cecília, que aconteceu em julho, no Brasil, Karoline e Éder voltaram a ser “shippados” por seguidores, que perceberam a química do ex-casal.

Na época, o jogador ainda namorava Cássia Lourenço. No início desse mês, Cássia confirmou o fim do relacionamento com Éder, aumentando a expectativa de que Karoline e o jogador reatassem.