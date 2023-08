Ator Gustavo Corasini volta à TV um ano após acidente grave

O ator Gustavo Corasini, que ficou famoso nacionalmente após viver Tadeu na primeira fase de “Pantanal”, irá retornar à TV um ano após um acidente grave. Ele e o melhor amigo, Eduardo, foram atropelados por uma vizinha quando colocavam fitinhas decorativas para a Copa do Mundo na rua, em 2022. Eduardo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Agora, Gustavo se prepara para lançar a série do Globoplay “A Era dos Humanos”, e conta que o trabalho foi essencial para ele se recuperar. A produção do documentário parou as gravações para poder esperá-lo.

“Foi muito boa essa volta, para mim foi uma vontade de melhorar para poder gravar. Gravei muito, estreia daqui a pouquinho”, disse ele, que participou do “Encontro” nesta quarta-feira (23).

Recuperação

“O mais difícil na fisioterapia foi fazer. Fazia na clínica, em casa com um profissional e sozinho. Foi muito difícil continuar firme. Mas, graças a Deus, minha mãe me ajudou em todos os tempos, meus amigos me deram força. Acho que isso me ajudou a melhorar mais rápido”, acrescentou.

A mãe de Eduardo, Márcia Carneiro, também apareceu no programa, mandando uma mensagem para Gustavo, que ficou emocionado com o gesto.

“Você é um menino guerreiro, forte, que passou por tanta coisa… Sei que para você também não foi fácil. Queria te dizer que tenho você como um filho também. Seja muito feliz! Que você realize todos os seus sonhos, tenho certeza que o Edu está muito feliz por você, de onde ele está”.