Ator mirim de Pantanal aprende a se locomover em cadeira de rodas após atropelamento

Gustavo Corasini apareceu nas redes sociais aprendendo a andar em uma cadeira de rodas nessa sexta-feira (9). O ator mirim que participou das gravações da novela Pantanal foi atropelado no dia 23 de agosto.

Pelo Instagram, Gustavo mostrou o processo de recuperação após o incidente e demonstrou resiliência: "um dia de cada vez", afirmou na publicação.

Legenda: Publicação nos stories de Gustavo Corasini Foto: Reprodução/Instagram

O ator recebeu alta no começo de setembro e agora está se acostumando a se locomover sozinho na cadeira de rodas.

Corasini foi internado com fraturas no braço, na perna e na bacia, tendo de passar por cirurgias. Mas ele já recebeu autorização médica para prosseguir com a recuperação em casa.

Promessa feita

Durante o processo de recuperação, Gustavo também fez uma promessa à mãe do amigo Eduardo Souza, que morreu após o atropelamento. Fernanda Corasini, mãe do ator, relatou nas redes sociais o encontro.

"Ele está se recuperando bem, hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos. Ele disse que agora vai ser irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda e que irá ajudar a cuidar deles", disse.