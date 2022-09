Rock in Rio 2022: veja programação dos shows desta sexta (9)

O quinto dia do festival Rock in Rio 2022, que acontece nesta sexta-feira (9), é considerado um dos dias mais "emo" do evento. Bandas como Green Day e Fall Out Boy vão se dividir em apresentações no palco Mundo, enquanto Avril Lavigne faz show no palco Sunset.

Confira abaixo a programação completa de shows desta sexta (9):

Palco Mundo

00h20 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 – Avril Lavigne

19h05 – 1985: A homenagem

16h55 – Jão + convidado

15h30 – Di Ferrero + Vitor Kley

New Dance Order

02h30 – Neelix

01h30 – Blazy

00h – Paranormal Attack C

22h30 – Vegas

21h30 – Rica Amaral

19h – Aly & Fila

17h30 – Antdot

16h – Meca

Espaço Favela

20h05 – MD Chefe e Domlaike

17h55 – Choice

16h30 – Marvvila

Palco Supernova

19h30 – Supercombo

18h30 – Castello Branco

17h30 – Sebastianismos

16h30 – Number Teddie

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Fernando Badauí

17h – Deia Cassali

15h20 – The Lokomotiv

ONDE ASSISTIR AO ROCK IN RIO AO VIVO?

Multishow: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset, a partir de 15h;

Canal Bis: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

TV Globo: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, nesta quinta-feira, após o "Conversa com Bial".

Globoplay: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

